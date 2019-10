Andrés Manuel López Obrador se encontraba en una conferencia de prensa sobre una reforma de las telecomunicaciones. | Fuente: Composición

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, se convirtió en el blanco de burlas de las redes sociales al mencionar que utiliza un “iPhone 21”.

El mandatario era consultado sobre el teléfono rojo, un supuesto medio de comunicación entre la Presidencia y el Poder Judicial que servía de canal para dar “instrucciones”. AMLO quiso evitar entrar en esa relación y realizó una “broma”.

“Pues a lo mejor existe, pero yo no lo he usado. Fíjense que existe la red y tengo mi iPhone 21. No la uso”, afirmó. Además, prosiguió hablando sobre la reforma constitucional para las telecomunicaciones: “En el 75% del territorio no puede uno hablar por teléfono, entonces ahí ni mi iPhone 21 funciona”.

Ah perro ... trae su IPHONE 21



pic.twitter.com/XZwwcNOJRY — Risco (@jrisco) October 7, 2019

Las frases del presidente no pasarían desapercibidas por los usuarios de redes sociales y lanzaron una gran cantidad de memes al respecto:

¿Y ustedes ya tiene su iPhone 21? pic.twitter.com/zpjjdUG3Q4 — Abraham Reza (@escobarrez) October 7, 2019

Nosotros en el 2019 y ANLO en el 2029!!! 🤭 pic.twitter.com/s08dOkFoFB — LuisValLe®🃏 (@LuisValLeAnaya) October 7, 2019

@GobiernoMX siempre a la vanguardia.

¿Ya checaron el iPhone 21? 🤣😂 pic.twitter.com/onx8BYad8F — iCenter México (@IcenterMexico) October 7, 2019

iPhone 21, edición limitada para mandatarios de diferentes países!! pic.twitter.com/uBjxFlUHku — Carlos E.  (@KivMx) October 7, 2019

Aquí el famoso iPhone 21 de @lopezobrador_ pic.twitter.com/QdZTgKVrjt — Leo Castellanos (@leonotas) October 7, 2019