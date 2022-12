Ibai Llanos, DJMario y Auron fueron algunos de los streamers españoles que reaccionaron a la eliminación de su selección del Mundial de Fútbol Qatar 2022. | Fuente: Composición

Qatar 2022 no deja de sorprender a los aficionados del fútbol en todo el mundo y el resultado de uno de los partidos más esperados de los octavos de final lo demuestra: España cayó ante Marruecos en penales tras un intenso partido de 120 minutos. La afición española aún no sale de su asombro y, por supuesto, esto no excluye a algunos de los streamers más importantes de esta nación.

Ibai Llanos, TheGrefg, DJMario, MisterChip y otros conocidos creadores de contenido españoles reaccionaron al dramático desenlace del partido que terminó con la victoria de Marruecos y la eliminación definitiva de España de la Copa del Mundo de fútbol. A través de sus principales redes sociales, estas celebridades de Internet no dudaron en emitir sus comentarios respecto al juego.

Streamers españoles reaccionan al España vs. Marruecos

Ibai Llanos fue uno de los más rápidos en reaccionar al final del partido debido a que se encontraba en plena transmisión en vivo a través de Twitch. La expresión que compartió en su cuenta oficial de Twitter refleja a la perfección su sorpresa por la eliminación de España y, muy posiblemente, la de la mayoría de la hinchada de este país.

Me voy a la puta mierda. — Ibai (@IbaiLlanos) December 6, 2022

Por su parte, DJMario no dudó en mofarse de la situación escribiendo “campeones de la copa 1.000 pases”, esto en referencia a que, pese al gran dominio del balón de la escuadra española, no pudieron concretar ni un solo gol en los más de 120 minutos que duró el partido. En los comentarios, sus seguidores también se burlaron de lo ocurrido con una amplia variedad de memes.

🏆CAMPEONES DE LA COPA 1.000 PASES🏆 — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) December 6, 2022

En el caso de TheGrefg, el mensaje fue un tanto más tradicional, pero no dejó de lamentar el resultado negativo del partido para su país. “Acabamos de ser eliminados del Mundial en una tanda de penaltis en la que no hemos encajado ni uno. Qué manera más triste de irnos”, dijo el streamer. Además, siguió tuiteando algunas observaciones del partido como la práctica de penales ordenada por el entrenador de la selección española Luis Enrique.

Acabamos de ser eliminados del Mundial en una tanda de penaltis en la que no hemos encajado ni uno. Qué manera más triste de irnos… 😭😭 — Grefg =) (@TheGrefg) December 6, 2022

Auron también se pronunció sobre el resultado del partido escribiendo “por el amor de dios”. El asombro del streamer hincha del Barcelona FC fue compartido por sus seguidores que también comentaron sobre lo acontecido.

por el amor de dios — Auron (@auronplay) December 6, 2022

Finalmente, MisterChip, el analista futbolístico escribió “ridículo histórico de España. 120 minutos y 3 penaltis. 0 goles”.

RIDÍCULO HISTÓRICO DE ESPAÑA.

120 minutos y 3 penaltis. 0 goles. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 6, 2022

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.