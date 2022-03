Conoce como cambiar tu nombre de usuario | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Aaron Weiss

TikTok, la red social del momento y la más popular entre los jóvenes gracias a sus videos y 'trends', nos pide al momento de registrarnos un nombre de usuario y un nombre de perfil. Quizá, por desconocimiento, algunos usuarios emplearon su nombre real y en modo público, y tienen la intención de cambiarlo, o tal vez deseas cambiar de nombre por algo más acorde a tu contenido. En esta nota explicamos cómo hacerlo paso a paso de manera didáctica y fácil.

¿Por qué es importante el nombre de usuario en TikTok?



Cuando un usuario crea una cuenta de TikTok no necesariamente es para buscar entretenimiento, sino también para cumplir algunos objetivos. En el caso de un emprendedor, o una persona que busca ser influencer en la plataforma, el nombre es uno de los pasos más importantes. Por ese motivo, al momento de escoger uno, es ideal no utilizar nombres que sean difíciles de leer, escribir y pronunciar, y con ello dificultar su difusión. En el caso de la escritura, es ideal no hacer tantas variaciones, ya sea en exceso de mayúsculas, números u otro elemento.

Pasos a seguir para cambiar el nombre de la cuenta de TikTok

Ir a la app TikTok desde tu dispositivo móvil.

Una vez en la pantalla inicial, ve a la parte inferior derecha al icono Perfil.

Seleccione editar perfil.

Selecciona nombre de usuario o nombre.

Escribe tu nuevo nombre.

El caso de usuario si debe ser un nombre único que el sistema reconozca.

Datos importantes al momento de cambiar el nombre de la cuenta de Tiktok

Para cambiar tu nombre debes esperar un periodo de 30 días.

Los nombres de usuario llevan delante el símbolo @.

Si se cambia tu nombre, también lo hace tu URL personal, como consecuencia si una persona tiene tu URL anterior ya no podrá ver tus videos.

Una vez modificado los nombres, debes proceder a compartir tu nuevo URL a tus contactos.

