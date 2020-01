El jugador AydanC se emocionó al contarle a su madre que pagó todas sus deudas universitarias. | Fuente: Twitch/Aydan

Una emotiva historia que no ha dejado indiferente a los asiduos del streaming. Aydan Conrad (20), un joven jugador profesional y streamer de Fortnite, realizó un noble gesto en una de sus últimas transmisiones en vivo en su canal de Twitch. El pro player pagó las deudas y facturas universitarias de su madre utilizando los ingresos generados durante su carrera en el videojuego.

Conrad, quien logró una notable actuación el Fortnite World Cup Finals 2019 en la categoría dúos que le adjudicó US$50,000 en premios, reporta unas ganancias totales de US$177,833 durante su corta pero fructífera trayectoria, según indica eSports Earnings. Es gracias a esto que el joven costeó las deudas estudiantiles de su madre desinteresadamente.

El streamer decidió comunicarle a su progenitora de este hecho a través de una llamada telefónica durante una transmisión en la plataforma Twitch para que sus seguidores también pudieran oír su reacción. El momento ha quedado plasmado en un corto clip que te presentamos a continuación y no te culpamos si te arrebata unas cuantas lágrimas:

Video en el que Aydan Conrad le cuenta a su madre sobre su noble gesto. | Fuente: Twitch/Aydan

Conrad le cuenta a su madre que estaba por darle un regalo navideño tardío. La señora, ignorando la situación, le dice “No necesito nada, ya has hecho suficiente por mí”. Acto seguido, el streamer le menciona la frase reveladora: “Ya es demasiado tarde mamá. Tus préstamos universitarios ya han sido pagados”. Al principio, la madre del jugador no le creyó, pero ante la insistencia de este, la mujer no pudo contener el llanto.

Para finalizar, el jugador afiliado a Ghost Gaming no dejó mencionar que todo había sido posible gracias a sus seguidores de Twitch y el apoyo que le dan constantemente. Ante esto, la madre de Conrad también expresó su agradecimiento y cariño hacia los fans de su hijo.

