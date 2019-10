Atención a los que me Odian:

Hay quienes sin conocerme me perciben al revés por mis ACCIONES! Este disfraz por Hallowen ganó el premio en una fiesta.

La foto con lo escrito lllegó a mis manos a través de un amigo!!

Felicito a esta chica que no la conozco por su ingenio!!

👍👏👍 pic.twitter.com/f95iQ9vVKB