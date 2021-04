Miles de personas acudieron engañadas por un mensaje de WhatsApp. | Fuente: Twitter

Las noticias falsas siguen proliferando en WhatsApp. En este caso, pusieron en aprietos a las autoridades de Andalucía, luego de que un mensaje avisaba de que las personas podían acudir a vacunarse contra la COVID-19 sin cita previa.

“Insistimos tema vacunación. Cualquier mayor de 80 (años) que no esté vacunado puede ir ahora al Sadus de Bermejales. Da igual de MUFACE. Todos los mayores de 80 que no estén vacunados”, decía el mensaje.

Las autoridades esperaban vacunar a 2 mil adultos mayores, pero la noticia falsa propagada por WhatsApp hizo que asistan entre 4 a 5 mil personas adicionales al Servicio de Actividades Deporivas de la Universidad de Sevilla (Sadus), según informó el medio español Hipertextual.

Fotos subidas a Twitter muestran las colas que se hicieron en el local mencionado. La Junta de Andalucía tuvo que aclarar la situación.

Largas colas en Sadus Bermejales #Sevilla para vacunar a las personas #SARSCoV2. Pese a todo, el ritmo de la cola marcha rápido. pic.twitter.com/5hKpGfOOHv — Manolo Martín (@manolomartinc) April 1, 2021

“Es falso que se esté vacunando contra la COVID-19 sin cita previa en ningún punto de vacunación de Andalucía. No hagas caso de los bulos (noticias falsas) y NO acudas si no has sido citado”, advirtió la Junta de Andalucía.

📣 ALERTA BULO

❗Es falso que se esté vacunando contra la #COVIDー19 sin cita previa en ningún punto de vacunación de #Andalucía.

📍 NO hagas caso de los bulos y NO acudas si no has sido citado.



❌ #StopBulos #AlertaBulos ✅ pic.twitter.com/hzxryurtWB — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) April 1, 2021

Un problema a nivel mundial

En algunos casos, estafadores también buscan aprovecharse de la necesidad de la vacuna contra la COVID-19.

En febrero se reportaron mensajes de texto en el Perú que ofrecían la vacuna contra la COVID-19 por 30 soles, que conveniente se pagaban vía Yape a un número.

Recuerda siempre contrastar las noticias que recibes en WhatsApp con la información que las autoridades publican en sus redes sociales oficiales (con check azul).

