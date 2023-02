El streamer y youtuber AuronPlay reapareció con un nuevo video para defenderse de la acusación que se ha hecho en su contra sobre supuestas conversaciones subidas de tono con una menor de edad. | Fuente: YouTube/Auron

AuronPlay, streamer, influencer y youtuber reconocido como uno de los más grandes de habla hispana, ha reaparecido tras haberse desvanecido de redes sociales y, sobre todo, de su canal de Twitch. El español quien protagonizó un escándalo durante las últimas semanas por comentarios xenófobos y que hacían apología al nazismo así como también por acoso junto a su pareja “Biyín”, decidió dar la cara mediante un nuevo video en su canal secundario de YouTube.

En este nuevo metraje titulado “FIN” publicado el pasado 15 de febrero, Raúl Álvarez -nombre real de la celebridad de Internet- hizo varias acusaciones respecto a todas las críticas que ha recibido en los últimos días. Contrario a lo que uno podría haber pensado con el título elegido para el video, AuronPlay señaló que no se retirará y que seguirá tomándose un descanso tras aclarar una de las denuncias más graves que se han hecho en su contra: una supuesta conversación con una menor de edad.

AuronPlay reaparece

Durante los primeros minutos del video, AuronPlay habló sobre toda la “cancelación” que se ha tratado de hacer contra él y su pareja Sara “Biyín” Moledo, también streamer de Twitch con la que se inició toda esta polémica. Álvarez responsabilizó de todo esto a un grupo de personas desconocidas que han planificado toda esta controversia para destruir su carrera en Internet. El influencer mencionó que incluso se ha llegado a filtrar la dirección de su domicilio, han amenazado a su familia y hasta se pusieron en contacto con algunos de sus auspiciadores para que cancelaran sus contratos con él.

No obstante, el eje central del video fue otra acusación que se ha hecho contra él en los días que estuvo alejado de sus redes sociales y de sus principales canales. Supuestamente, AuronPlay mantuvo una conversación con una menor de edad en la que se incluían mensajes subidos de tono. En su explicación, Álvarez mostró diversas imágenes para probar que no sabía que esta joven era menor de edad.

Además, el influencer volvió a disculparse por todo el daño que pudo haber causado en el pasado con sus tuits e insultos a ciertas personas, admitiendo que todas las otras acusaciones que se han hecho en su contra, como los comentarios antisemitas y xenófobos así como también la apología al nazismo, son ciertas y está arrepentido por ellas.

¿AuronPlay se retirará de Twitch?

El tramo final del video estuvo dedicado a resolver la gran duda que tiene su gigantesca comunidad de fans en Internet: “¿AuronPlay se retirará de Twitch?”. Álvarez señaló que se seguirá tomando un descanso de las redes sociales y del streaming en general ya que toda esta situación ha terminado afectando su salud mental, pero que aún no tiene planeado alejarse por completo de sus canales.

“Me iré cuando yo quiera, pero no cuando me echen. Me gusta estar con mi comunidad y crear contenido”, dijo AuronPlay tras confirmar que regresará a hacer streams diarios en Twitch, pero aún no estableció una fecha para esto. Cabe resaltar que el español se retiró de todas las series y proyectos que ya había iniciado en su canal de Twitch como Squid Craft Games 2 por todo el escándalo que inició.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.