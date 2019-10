El ladrillo con el que el ladrón intento romper el cristal del auto le rebotó en la cara. | Fuente: YouTube

Claramente nada salió como esperaba. En un vídeo subido a YouTube, se aprecia que un sujeto pretendió robar un auto en una vivienda ubicada en la localidad de Brandon en Inglaterra. El ladrón aún no identificado intentó ingresar al vehículo rompiendo el cristal de una de las ventanas, pero no contó con que su propia herramienta de delito le jugaría en su contra.

Esta persona, al ver que no había nadie en la cercanía, cogió un ladrillo apartado a un lado de la acera y lo utilizó. Sin embargo, el ladrón no contó con que el cristal resistiría y el ladrillo le rebotó en la cara, incapacitándolo en el proceso. La policía no tardó en percatarse de sus intenciones y lo detuvieron minutos después.

Martin Craig -el dueño de la vivienda y el coche- no se percató del intento de asalto hasta que la policía le informó del hecho. “Esta simpática persona creyó que podía robarme el auto, pero el karma actuó y lo golpeó en la cara. No sabía siquiera que había sucedido hasta que la policía llamó a mi puerta a las 10:30 para decirme que había atrapado a alguien tratando de entrar a mi vehículo” comentó el dueño al portal DailyMail.

No es necesario aclararlo, pero al ver el video, tanto Craig como los policías se rieron con lo sucedido.