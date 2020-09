El docente empezó a tener problemas con el servicio de Google Meet antes de emitir sus comentarios a los alumnos. | Fuente: Facebook (Pamela Trujillo)

Las clases virtuales continúan dejando en evidencia la poca falta de paciencia de algunos docentes. Un nuevo caso sucedió en Lima, cuando un maestro de la Universidad Nacional del Callao empezó a gritar y humillar a sus alumnos al mencionarles que “no podían reclamar nada porque no pagaban una mensualidad”.

“Ustedes deben de reclamar cuando estén en una universidad particular porque están pagando, acá me están pagando por enseñarles, no por estar aguantando sus reclamos. Ustedes deben de comprender eso”, manifiesta el docente tras tener problemas de conectividad en medio de las clases. La frase se puede escuchar en los videos viralizados por una alumna.

El maestro fue identificado como Dany Cajas Narro, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAC. Con las imágenes, un mayor número de alumnos empezó reclamar que no era la primera vez que sucedía este tipo de actos por parte del docente.

El caso hizo que el Tercio Estudiantil exigiera las investigaciones del caso a la facultad. Como indican en un comunicado, las autoridades accedieron y cesaron al profesor mientras duren las indagaciones.

De acuerdo con La República, el profesor pidió disculpas a sus alumnos mediante un correo electrónico luego de la viralización de las imágenes.

