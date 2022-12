Elon Musk lleva la polémica a la red social china Weibo. | Fuente: AFP

Luego de polarizar Twitter, la red social que compró y que recientemente votó en su mayoría para que deje de ser CEO, Elon Musk volvió a publicar en Weibo en busca de palabras de ánimo de sus fans en la plataforma china.

“Preocuparse más por las palabras que por las acciones no es un buen augurio para la civilización”, publicó Elon Musk en su cuenta de Weibo.

Elon Musk publicó en mandarín y en inglés. | Fuente: Weibo / Elon Musk

El multimillonario había publicado lo mismo en Twitter, refiriéndose a una noticia sobre una lista de “palabras hirientes” de la Universidad de Stanford en California. Sin embargo, en Weibo compartió la frase sin contexto.

Weibo en contra de Elon Musk

Los más de 2 millones de seguidores de Elon Musk no reaccionaron de manera tan positiva a su publicación.

“¿Cuál es el propósito de comprar Twitter?”, fue una de las respuestas.

“¿Puedes concentrarte más en Tesla? No hay mejoras. No hay nuevos modelos. No hay localización de los Model X y S”, reclamó otro usuario haciendo eco a quejas de que Twitter ha distraído a Elon Musk de Tesla, que ha perdido su valor en más del 60% en el mercado de valores este 2022.

“Yo creo que deberías abrir una encuesta en Weibo sobre si deberías renunciar como CEO de Tesla”, indicó otro usuario.

Elon Musk es bastante conocido en China, donde sus opiniones le han ganado tanto adeptos como opositores. Esto fue desde una pelea con el director de un diario oficialista sobre el conflicto en Ucrania hasta proponer que Taiwán pase al control de China.