Twitter ha caído hasta 11 % en acciones este lunes.

Los abogados de Twitter, el bufete de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, enviaron una carta a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) señalando que Elon Musk canceló su acuerdo de compra de manera ‘inválida e ilícita’.

El texto, recogido por Yahoo, muestra cómo Twitter busca llevar a juicio a Elon Musk, citando partes de su contrato previo a la firma final.

Twitter se defiende

En la carta dirigida a la SEC, los abogados señalan que Twitter no ha incumplido sus obligaciones en el trato, por lo que no hay motivo para que Elon Musk decidiera cancelarlo.

"Contrariamente a las afirmaciones en su carta, Twitter no ha incumplido ninguna de sus obligaciones en virtud del Acuerdo, y Twitter no ha sufrido ni es probable que sufra un efecto material adverso de la empresa”, señalan. “La supuesta rescisión no es válida por el motivo independiente de que el Sr. Musk y las otras Partes de Musk han incumplido el Acuerdo a sabiendas, intencional y materialmente”.

La compañía exigió que "el Sr. Musk cumpla con sus obligaciones en virtud del Acuerdo". Asegura que la fusión “sigue vigente”, por lo que tomarán medidas para cerrar el trato.

Vela roja

Las acciones de Twitter cerraron con una caída del 11,3 % a 32,65 dólares, un descuento del 40% frente a la oferta de Musk de 54,20 dólares y la mayor caída porcentual diaria en más de 14 meses. Se recuperaron menos del 1% en operaciones extendidas.

La compañía ha planeado demandar a Elon Musk para obligarlo a completar el trato, una amenaza de la que el magnate se burló con memes en redes sociales.

Los expertos legales afirmaron a Reuters que la compañía de redes sociales de 16 años tiene un caso legal sólido contra Musk, pero podría optar por una renegociación o un acuerdo en lugar de una larga pelea judicial.

