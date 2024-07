Call of Duty: Cody Rhodes, Rhea Ripley y Rey Mysterio serán parte de la Temporada 5 de Modern Warfare III y Warzone

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Finalmente se revelaron los detalles sobre la Temporada 5 de Call of Duty, la cual había llamado bastante la atención, en especial en la comunidad de lucha libre, porque el pasado 12 de julio, se había anunciado una colaboración la WWE, la cual generó dudas sobre quiénes serían las superestrellas que protagonizarían la nueva temporada.

Hoy, 17 de julio, Call of Duty reveló todos los detalles sobre la nueva temporada a través de un tráiler que entusiasmó a los fanáticos de la WWE. Rhea Ripley fue presentada como la protagonista de la Temporada 5, quien estará acompañada no solo por el actual campeón de la WWE, Cody Rhodes, sino también por la leyenda Rey Mysterio.

La Temporada 5 de Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone, y Call of Duty: Warzone Mobile será lanzada el próximo miércoles 24 de julio a partir de las 9:00 a.m. PT, (11:00 a.m. en Perú) en todas las plataformas.

¿Qué traerá esta colaboración con WWE?

Según la página oficial de Call of Duty, quienes obtengan el pase de la Temporada 5 podrán desbloquear a Rhea Ripley como operadora. Sin embargo, las superestrellas Cody Rhodes "The American Nightmare" y Rey Mysterio "The Ultimate Underdog", formarán parte de dos paquetes de tienda con temática de la WWE.

Como parte de la colaboración, el juego presentará el evento especial 'WWE SummerSlam', donde los jugadores completarán desafíos en todos los modos de juego para desbloquear recompensas. Además, se introducirá el modo de juego multijugador 'Slam Seathmatch', donde podrás derribar a tus enemigos utilizando movimientos característicos de la WWE, es decir, sus finishers. Este modo estará disponible exclusivamente durante el evento 'WWE SummerSlam', comenzando el 31 de julio.

Rey Mysterio, quien tendrá su propia skin de operador y contenido inspirado en élFuente: Call of Duty

Rhea Ripley estará disponible con la compra del pase de la Temporada 5Fuente: Call of Duty

Contenido general de la Temporada 5

El contenido de esta nueva temporada incluirá nuevas armas en el pase de batalla. Además, para Modern Warfare III se añadirán dos nuevos mapas y dos variantes nuevas de Rust y Shipment, junto con nuevos modos de juego.

