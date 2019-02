Desarrollador de 4A Games amenaza con convertir a Metro en un exclusivo de consolas si boicotean la venta de Metro Exodus en PC

El videojuego se encuentra en el "ojo de la tormenta" tras la decisión de unirse al Epic Games Store | Fuente: 4A Games

ACTUALIZACIÓN: Koch Media / Deep Silver han salido a quitar validez a lo dicho por el trabajador:

La decisión de llevar Metro Exodus de Steam a Epic Game Store fue tomada solo por Koch Media / Deep Silver. Los comentarios recientes realizados por un miembro del equipo de desarrollo de 4A Games no reflejan la visión de Deep Silver ni de 4A Games sobre el futuro de la franquicia. Reflejan el dolor y la decepción de un individuo apasionado que ha visto lo que antes no era más que una buena voluntad positiva hacia su trabajo, lo que se convierte en polémica debido a una decisión empresarial sobre la que no tenía control. Le pedimos respetuosamente que todos los comentarios válidos sobre esta decisión se dirijan a Koch Media / Deep Silver, y no a los desarrolladores de 4A Games. La estrategia de lanzamiento futuro de la serie Metro está en Koch Media / Deep Silver. Nuestra decisión de asociarnos con Epic Games se basó en el objetivo de invertir en el futuro de la serie y en nuestro socio de desarrollo en 4A Games. Tenemos la intención de continuar con esta franquicia, y una versión para PC siempre estará en el centro de nuestros planes.

HISTORIA ORIGINAL

La industria de los videojuegos parece tomar un nuevo rumbo. Con la aparición del Epic Games Store, los usuarios de PC han encontrado un nuevo e inmenso mercado de videojuegos y ya muchos se enfrentan en debates entre aquella tienda y Steam, el reinante absoluto de este rubro. La salida de Metro Exodus un mes antes de su lanzamiento y su llegada a Epic Games Store elevó aún más la polémica.

Uno de los desarrolladores de 4A Games, creadores del juego, se ha pronunciado al respecto en un foro ruso (traducido al inglés en el blog de Steam). “Scynet” admite que la estrategia de retirar Metro Exodus de Steam para llevarlo en exclusiva a Epic Games no fue la mejor y tras las amenazas de los jugadores de Steam de “piratear” el juego, señaló que de todos modos habría jugadores que iban a hacerlo: “Parece que la gente no quería jugar, solo esperó una razón para derramar su bilis”.

Sin embargo, el desarrollador lanzó una advertencia posterior a los jugadores que intenten boicotear el lanzamiento de Metro Exodus este 15 de febrero:

Algunos dicen que criticando a Exodus y los juegos anteriores de la serie, hará que el mundo sea mejor y pondrán a los desarrolladores codiciosos en su lugar. A esto puedo responder que, si no queda más remedio, si todos los jugadores de PC anuncian un boicot a Metro, entonces el próximo Metro, si lo hay, definitivamente no estará en PC.

Este desarrollador ha comentado que podrían hacer de Metro un exclusivo de las consolas. La comunidad respondió fuertemente al movimiento llenando de negativos a los anteriores juegos de la compañía en Steam. Parece que la guerra recién comienza.

Metro Exodus llegará a Xbox One, PlayStation 4 y PC el 15 de febrero.

