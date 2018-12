Los policías jugaron un par de partidas con los jóvenes | Fuente: Reddit

Super Smash Bros. Ultimate se estrenó el día 7 de diciembre entre una gran expectativa por todos los fans de la franquicia de Nintendo. El brawler que incluye a grandes personajes de la historia nintendera ha vendido ya millones de copias en todo el mundo y se ha colocado como el más grande videojuego de los últimos días.

Con la fiebre de Smash Bros. por los aires, un hilo de Reddit reporta un caso muy particular. El usuario Bboyjovi informó que se encontraba jugando este último fin de semana junto a un grupo de amigos y, como es costumbre en este tipo de reuniones, las risas y conversaciones no se hicieron esperar. Sin embargo, no midieron sus decibeles en altas horas de la noche y los vecinos llamaron a la policía para reportar el suceso.

Es aquí cuando empieza lo anecdótico. Al llegar al lugar, los policías designados al caso se dieron cuenta que no había ninguna trifulca en esta casa y atinaron a preguntar el motivo del griterío. Los jóvenes explicaron que todo provenía de las partidas de Super Smash Bros. Ultimate que andaban jugando y, para sorpresa de ellos, que los policías conocían. Tras recomendarles que deben ser respetuosos con el vecindario, los policías preguntaron si es que podían entrar al domicilio a jugar con ellos, quienes accedieron gustosamente y grabaron las partidas que libraron con los oficiales de la ley.

Una curiosa noticia que ha hecho eco en todos los portales y que nos demuestra que, a pesar de las labores, siempre hay tiempo para jugar un rato entre amigos.

Sobre Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate está disponible para Nintendo Switch desde el 7 de diciembre. Es la entrega más ambiciosa de la saga y cuenta con todos los personajes que han pasado por la franquicia.

