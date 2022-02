Street Fighter | Fuente: Twitch

Street Fighter II fue el primer revolucionario juego de lucha uno contra uno que permitía a los jugadores elegir entre varios personajes, una opción que creaba niveles de profundidad y rejugabilidad hasta entonces desconocidos para un juego de arcade, lo que hizo que los niños y adolescentes de los 90 se volvieran casi adictos al videojuego.

Cada personaje tenía un estilo de lucha con unos 30 movimientos o más, incluyendo maniobras que hasta el momento no se habían visto, además de dos o tres golpes sorpresas que los diferenciaba.

Street Fighter | Fuente: Polygon

La primera versión de Street Fighter fue lanzada en 1987, a pesar de ser bien recibida por el público, no se comparó con el desenfreno que se vivió cuando en los 90 salio Street Fighter II, videojuego que acaparó la atención de millones de niños en aquella época. Gracias al éxito que tuvo, desde entonces se han sacado más de 50 versiones del juego el cual ya se considera un clásico.

Street Fighter va desde Android hasta PS4

El popular juego de los noventa, Street Fighter, no podía quedarse atrás, las nuevas generaciones también tenían que conocer la adrenalina que daba lucha uno contra uno en el videojuego más vintage que puede haber. Actualmente, hay 54 juegos que pertenecen a esta franquicia, los cuales se pueden conseguir para Android, Xbox 360, Xbox ONE, PS4, Nintendo Switch, Game Boy Advance, entre otros.

Street Fighter celebró sus 30 años con Nintendo Switch

En 2017, para celebrar sus 30 años, la compañía lanzó una versión de última generación para Nintendo Switch, Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, se añadieron muchas características adicionales, incluyendo algunas de otros juegos de Street Fighter, como personajes que habían salido en versiones anteriores (Evil Ryu y Violent Ken), el modo de batalla dinámica 2 vs. 1 de la serie Street Fighter Alpha, un modo Color Edit y el minijuego especial Way of the Hado.

