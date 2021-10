🚨 #SunatAlerta

Estafadores envían documentos con INFORMACIÓN FALSA



La #Sunat

NO realiza cobros vía SMS o WhatsApp

NO pide depósitos de dinero a nombre de NINGÚN funcionario

NO realiza ventas directas

Dominio oficial: https://t.co/eTX5JkOc2t



Denuncia 💻 https://t.co/npjZIrwaOk pic.twitter.com/og2jVH87CF