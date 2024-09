Perú perdió ante Suiza y jugará los playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis en 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tocará levantarse. La Selección Peruana de tenis perdió ante Suiza en la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2024, al concretarse este sábado la derrota de Arklon y Conner Huertas del Pino en el partido de dobles.

Los hermanos Huertas del Pino enfrentaron a la dupla conformada por Marc-Andrea Hüesler y Stephan Stricker. En el primer set, se impuso el dúo local de forma reñida por 7-5, mientras que en el siguiente parcial se hizo de una diferencia más cómoda (6-1), para sellar el triunfo helvético.

El equipo de Perú, que tiene como capitán a Luis Horna, necesitaba sí o sí el triunfo en dobles para seguir en competencia, luego de las derrotas en singles durante el primer día tanto de Ignacio Buse como de Juan Pablo Varillas. El traspié en dobles sentenció el dominio de la llave para Suiza.

Perú, al repechaje de la Copa Davis

Con este resultado, Suiza avanzó a la etapa de qualifiers, mientras que el ‘Team Perú’ deberá jugar un playoff por la permanencia en el Grupo Mundial I. Esto se llevará a cabo durante la temporada 2025 de la Copa Davis.

“Nosotros siempre tratamos de jugar juntos. Ha sido un año complicado, a pesar de tener una buena pretemporada e importantes resultados en los primeros torneos Challenger. Lamentablemente las lesiones perjudicaron a mí personalmente, me tuvieron fuera y solo he podido disputar tres competencias en la temporada. Ha sido difícil porque estuve entrenando, pero sin el ritmo de competencia no es lo mismo. No tengo otro partner con el que juegue mejor que mi hermano”, dijo en conferencia de prensa Arklon Huertas del Pino.

Pasada la semana de Copa Davis, los tenistas peruanos seguirán en actividad para lo que resta del año en el circuito profesional. Desde la próxima semana, Gonzalo Bueno competirá en el cuadro principal del Challenger 75 de Cali, que se realiza sobre la superficie de arcilla.

En el caso de Ignacio Buse, tiene agendado seguir en Europa, disputando el cuadro principal del M25 de Sabadell 2 (España). También podría sumarse al Challenger 75 de Braga, en Portugal, a la espera de bajas.

Conner y Arklon Huertas del Pino participarán en dobles del Challenger 100 de Antofagasta, en Chile.

Juan Pablo Varillas jugará a fines de setiembre en el Challenger 75 de Buenos Aires. 'Juanpi' está en el main draw y como alternativas de ese mismo torneo aparecen Gonzalo Bueno, Arklon Huertas del Pino y Conner Huertas del Pino.