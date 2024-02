Perú vs. Chile EN VIVO: a qué hora juegan y por dónde ver los Qualifiers 2024 de la Copa Davis

Perú vs. Chile EN VIVO: se enfrentan este fin de semana por los Qualifiers 2024 de la Copa Davis.

Los partidos de singles y dobles se disputarán en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional de Santiago de Chile, este sábado 3 y domingo 4 de febrero, y será transmitido EN DIRECTO por la señal de DirecTV. También podrás seguir las incidencias de las llaves ONLINE por RPP.pe.

El Team Perú, liderado por Juan Pablo Varillas, llegó a esta instancia de la Copa Davis luego de vencer en casa a Noruega. En tanto, Chile está en dicha instancia tras caer en la Fase de Grupos de la Copa Davis 2023.

El primer partido de la llave entre Perú y Chile lo disputarán Alejandro Tabilo vs. Juan Pablo Varillas. Y el segundo encuentro será entre Nicolás Jarry vs. Ignacio Buse. En el partido de dobles, estarán Marcelo Barrios y Alejandro Tabilo vs. Arklon Huertas del Pino y Conner Huertas del Pino.

En los encuentros del domingo, se enfrentarán Nicolás Jarry vs. Juan Pablo Varillas y Alejandro Tabilo vs. Arklon Huertas del Pino.

¿Cómo llega Perú a la Copa Davis?

El cuadro peruano, capitaneado por Lucho Horna, llega a esta instancia de la Copa Davis luego de vencer 4-1 a Noruega en el Grupo Mundial I.

Para Juanpi Varillas, quien jugó el Abierto de Australia a principios de año, el torneo es distinto al de cualquiera y espera mostrar su mejor versión en Santiago.

"La Copa Davis me parece un torneo aparte. Es muy diferente a lo que vivimos la mayor parte del año. Ahora nos toca jugar allá, de visita, en una cancha dura. Vamos a tratar de llegar de la mejor manera para mostrar la mejor versión en Santiago", indicó el tenista peruano en la web de Copa Davis.

Luego, recordó que debutó en Copa Davis enfrentando a Nicolás Jarry, por lo que lo toma como una revancha.

"Yo debuté en Chile, mi primer partido fue contra Jarry en el 2015. En ese momento, uno de mis grandes sueños era jugar Copa Davis por mi país, porque yo había de chico jugar a Lucho (Luis Horna). Eso es lo que también me motivo a ser tenista profesional", complementó.

Perú vs. Chile: llaves confirmadas

Sábado 3 de febrero

Juan Pablo Varillas vs. Alejandro Tabilo

Ignacio Buse vs. Nicolas Jarry

Domingo 4 de febrero

Arklon Huertas del Pino y Conner Huertas del Pino vs. Marcelo Barrios y Alejandro Tabilo

Juan Pablo Varillas vs. Nicolás Jarry

Arklon Huertas del Pino vs. Alejandro Tabilo





¿A qué hora empieza la Copa Davis entre Perú vs. Chile?

Los encuentros de los Qualifiers 2024 de la Copa Davis entre Perú vs. Chile se disputará a las 6:00 p.m. hora de Chile (4:00 p.m. hora peruana). Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 4:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 1:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 4:00 p.m.

¿Cómo y dónde ver los partidos entre Perú vs. Chile por la Copa Davis?

La llave entre Perú vs. Chile por los Qualifiers 2024 de la Copa Davis será transmitido EN VIVO por la señal de DirecTv y DGO. También podrás seguir las incidencias EN DIRECTO por RPP.pe.

Perú vs. Chile: jugadores convocados para los Qualifiers de la Copa Davis

El capitán de la Selección Peruana, Luis Horna, decidió convocar a los siguientes jugadores:

Juan Pablo Varillas

Gonzalo Bueno

Ignacio Buse

Arklon Huerta del Pino

Conner Huertas del Pino

En tanto, el capitán chileno Nicolás Massu ha presentado una lista con jugadores dentro del Top 100 del ránking ATP.

Nicolás Jarry

Alejandro Tabilo

Cristian Garin

Marcelo Barrios Vera

Matías Soto