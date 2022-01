Rafael Nadal levanta su trofeo número 21 de Grand Slam tras ganar el Abierto de Australia | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL CROCK

No, no estás soñando, Rafael Nadal. Abre los ojos. El trofeo que levantas es tuyo. Sí, es que acabas de ganar en el Abierto de Australia. Es tu título número 21 de Grand Slam, el que te convierte en el primer jugador en la historia del tenis en lograrlo. Abre los ojos, Rafael Nadal. No estás soñando.

El tenista español venció en una épica final del Abierto de Australia al ruso Daniil Medvedev por 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4 y 7-5 en cinco horas y veinticinco minutos de partido.

Nadal, a sus 35 años, dio la vuelta a un partido prácticamente perdido para levantar, por segunda vez, el trofeo en Australia y deshacer el empate histórico con el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, que también habían ganado veinte "grandes" cada uno.



El tenista español no decayó a pesar de ceder las dos primeras mangas a su rival, número dos del mundo y que disputaba su segunda final en el Melburne Park. Después de casi seis meses apartado del circuito por lesión y 476 días después de ganar su último Roland Garros, Nadal consiguió elevar su cosecha de títulos a veintiuno, más que nadie en la historia de este deporte.

Rafael Nadal celebra tras ganar al ruso Daniil Medvedev la final del Abierto de Australia | Fuente: AFP | Fotógrafo: WILLIAM WEST

Rafael Nadal recibe su trofeo número 21 de Grand Slam

“Ha sido una de las gestas más emocionales de mi carrera. Es increíble, un mes y medio no sabía si iba a jugar a tenis de nuevo y ahora estoy aquí con este trofeo”, comentó tras finalizar el encuentro, pasada la una de la madruga y que duró cinco horas y 25 minutos de partido.

Rafael Nadal superó a Roger Federer y Novak Djokovic

Rafael Nadal se convierte a sus 35 años en el único poseedor del récord de títulos en Grand Slam, que compartía hasta ahora con Roger Federer y Novak Djokovic.

Nadal pasa a ser asimismo el segundo jugador en la era Open, el 4º en la historia, en haber conquistado al menos dos veces cada uno de los cuatro 'Grandes'. Un éxito firmado por Djokovic el año pasado cuando conquistó el Roland Garros por segunda vez.

Lista histórica de Grand Slams



21 | 🇪🇸 RAFAEL NADAL

20 | 🇨🇭 Roger Federer

20 | 🇷🇸 Novak Djokovic

14 | 🇺🇸 Pete Sampras pic.twitter.com/lPNEEtILC6 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) January 30, 2022

