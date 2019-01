Andy Murray anunció entre lágrimas que se retirará este año

Andy Murray ha ganado 3 Grand Slams a lo largo de su carrera. | Fuente: ESPN

Todo lo bueno llega a su fin. Andy Murray, con solo 31 años, expresó de manera pública su deseo de retirarse del tenis este 2019 en una conferencia de prensa previa al duelo que tendrá contra el español Roberto Bautista en el Australian Open 2018.

Andy Murray, que debutará en el primer certamen del año este domingo 13 de enero, manifestó entre lágrimas que ha decidido dejar de jugar al tenis de manera profesional por el imparable dolor que viene sufriendo en la cintura y no le permite desarrollar sus funciones de manera normal.

"He estado sufriendo durante un largo tiempo, casi 20 meses. He intentado hacer todo lo posible pero el dolor no ha cesado, así que no quiero seguir jugando. No estoy dispuesto a seguir con este dolor en los próximos cinco meses. Puedo jugar con límites, pero ellos y el dolor no me permiten disfrutar de la competición ni de los entrenamientos", dijo Andy Murray.

Si bien luego Andy Murray indicó que espera ponerle fin a su carrera en Wimbledon del presente año, no descartó la posibilidad de que lo haga en este Australian Open. De esta manera, el escocés cierra una gran trayectoria donde destacan tres títulos obtenidos en dos Wimbledon y un US Open.