Carlos Alcaraz sigue imparable: vence a Ben Shelton y avanza a los cuartos de final en Roland Garros

El español, actual campeón defensor del torneo, llegó a las 100 victorias en tierra batida. Su próximo rival es el estadounidense Tommy Paul.

Carlos Alcaraz sigue firme en su defensa del título en Roland Garros. El número 2 del mundo derrotó este domingo al estadounidense Ben Shelton por 7-6, 3-6, 4-6 y 6-4 para avanzar a los cuartos de final en el torneo.

El español despachó a su rival tras un duro partido que sobrepasó las tres horas de juego en la Phillipe Chatrier y en la que nuevamente cedió un set a su rival. Alcaraz, según la ATP, es el tercer tenista de España que suma once clasificaciones para cuartos de final en un Grand Slam, tras David Ferrer (17) y Rafa Nadal (47).

Este triunfo de Carlos Alcaraz también le permitió alcanzar las 100 victorias sobre tierra batida; sin embargo, Shelton no le puso las cosas fáciles este domingo debido a la fuerza de su saque y excelente drive. El español sacó adelante este partido gracias a su experiencia en esta superficie.

"He intentado mantener la calma. En ciertos momentos enloquecí, estaba enfadado conmigo mismo. Me decía cosas no muy buenas, pero me alegra no haber dejado que esos pensamientos me perjudicaran. He intentado permanecer tranquilo y continuar", declaró el actual campéon del torneo al término del encuentro.

Se viene otro duro rival

Otro estadounidense será el próximo rival de Alcaraz en Roland Garros: Tommy Paul, quien llega a los cuartos de final en París tras eliminar al australiano Alexei Popyrin por 6-3, 6-3 y 6-3. Aunque el norteamericano sigue sin poder vencer al español desde el 2023, irá este martes en busca de dar la sorpresa.