Carlos Alcaraz vs Casper Ruud por la final del Us Open | Fuente: AFP

Carlos Alcaraz vs Casper Ruud EN VIVO | Hoy, domingo, 11 de setiembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana), el tenista español y noruego disputarán la final del US Open. No te pierdas este emocionante encuentro del último grand slam del año. Ambas deportistas dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



En un guiño del deporte, el tenista español Carlos Alcaraz tiene a su mano convertirse el domingo en el número uno mundial más joven de la historia en el mismo escenario, el US Open, donde su mentor Juan Carlos Ferrero coronó esa cima en 2003.

Alcaraz, nacido en mayo de ese mismo 2003, disputará el domingo la final del Abierto de Estados Unidos contra el noruego Casper Ruud, finalista del pasado Roland Garros.

El ganador de la batalla tendrá el doble premio de alzar su primer título de Grand Slam y sustituir a Daniil Medvedev en el liderato de la ATP.

Carlos Alcaraz vs Casper Ruud: transmisión minuto a minuto del US Open

Lugar: Arthur Ashe Stadium