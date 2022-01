Novak Djokovic no tuvo permiso para ingresar a Australia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JuanJo Martín

Un tribunal australiano analizará el lunes el recurso presentado por los abogados del tenista serbio Novak Djokovic. Todo tras la revocación de su visado para entrar en el país con una exención médica que le permitía participar en el Australian Open, informó la cadena pública ABC.



Tras una vista preliminar rápida, el juez Anthony Kelly, de un tribunal de Melbourne, ordenó a ambas partes entregar durante el fin de semana sus argumentos ante la polémica por Novak Djokovic y que serán analizados el lunes a partir de las 10 de la mañana.



Djokovic no será deportado hasta que se aborde el asunto en el tribunal y permanecerá, de momento, alojado en un hotel de la ciudad sin que pueda abandonar el edificio.

En duda la presencia de Novak Djokovic en el Australian Open

El vigente campeón del Grand Slam, quien se niega a declarar si se ha vacunado contra la Covid-19, había recibido una exención médica para entrar en el país, pero el revuelo causado por esta medida hizo que las autoridades dieran marcha atrás y acabaran cancelando ayer el visado al deportista.



El serbio, que llegó la noche del miércoles a Australia, fue trasladado esta mañana al Hotel Park de la ciudad de Melbourne, que también aloja a un grupo de solicitantes de asilo que han sido detenidos por las autoridades de inmigración. Luego, fue entrevistado durante más de ocho horas por las autoridades fronterizas por no cumplir con los requisitos impuestos.



La Fuerza Fronteriza Australiana confirmó en un comunicado la revocación del visado a Novak Djokovic, conocido por oponerse a la inmunización obligatoria contra la Covid-19, argumentando que "los no ciudadanos que no tengan un visado válido a la entrada o a los que se les haya cancelado el visado serán detenidos y expulsados de Australia".



"No hay casos especiales. Las reglas son las reglas", dijo hoy el primer ministro australiano, Scott Morrison, al explicar en una rueda de prensa en Camberra que los viajeros que entran requieren tener la pauta completa de la vacuna o una exención médica.



La vacuna es obligatoria para entrar en Australia, pero hay exenciones temporales para las personas que tienen "una condición médica grave", que no pueden ser vacunadas por haber contraído la covid-19 en los seis meses anteriores o han tenido una reacción adversa al fármaco, entre otras razones. (EFE)

