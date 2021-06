El serbio Novak Djokovic con la Copa de los Mosqueteros tras ganar el Roland Garros | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Después de recibir de las manos del legendario Bjorn Borg su segunda Copa de los Mosqueteros y su decimonoveno título del 'Grand Slam', el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, avisó de que no quiere "parar" después de ganar este Roland Garros.



"Ha sido un esfuerzo de equipo, estoy muy orgulloso, contento, no quiero parar aquí, quiero volver aquí (podio de ganador) al menos una o dos veces más", dijo Nole, el primer tenista de la era Open en ganar al menos dos veces un 'grande'.



Recordó la "batalla" que también libró en las semifinales ante Rafa Nadal y elogió al oponente al que venció este domingo, el griego Stefanos Tsitsipas, 14 años más joven que el serbio.



"No soy tan joven como Stefanos y tengo que buscar cada día nuevas motivaciones", señaló el serbio, de 34 años, después de que sonase el himno de su país mientras ondeaba la bandera serbia en la Philippe Chatrier.







El serbio Novak Djokovic besa la Copa de los Mosqueteros tras ganar el Roland Garros. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

"Entiendo por lo que estás pasando, de estos partidos es de los que más se aprende. Saldrás fortalecido de esta con la ayuda de tu equipo", agregó Djokovic, quien le pronosticó "muchas" victorias en "grandes" en el futuro.



Tsitsipas tuvo dos sets de ventaja, pero el campeón serbio los remontó. "Estaré contento con vencer en mi carrera la mitad de lo que tú has ganado", dijo al serbio el ateniense, muy compungido.



Junto Bjorn Borg (seis veces campeón en París), estuvo en la entrega de la Copa Mosqueteros el también campeón de Roland Garros Jim Courier (dos veces). Como en la final femenina, dos sanitarios participaron en la ceremonia en homenaje al trabajo de este gremio en la pandemia de la COVID-19.



"Debería haber dos ganadores, pero el tenis es así, solo hay uno", dijo Borg.



También hubo un especial mensaje del astronauta francés Thomas Pesquet desde la Estación Espacial Internacional. Comparó la tierra batida de la pista central Philippe Chatrier con la de Marte, planeta que ansía explorar.

(Con información de EFE)

