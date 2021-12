Rafael Nadal. | Fuente: Instagram Rafael Nadal

Rafael Nadal anunció a través de sus redes sociales que, a su regreso a casa tras disputar el torneo de exhibición de Abu Dabi, donde reapareció después de más de cuatro meses, dio positivo por COVID-19.



"Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España", publicó este lunes el tenista español.



Nadal explicó que tanto en Kuwait como en Abu Dabi pasaron controles cada dos días y todos resultaron negativos, el último el viernes y revela que está "pasando unos momentos desagradables", pero confía "en ir mejorando poco a poco".



"Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo", apuntó el exnúmero uno mundial, que indica que debido a esta situación tiene que "tener total flexibilidad" con su calendario e irá analizando sus opciones dependiendo de la evolución.

Nada no jugará en Australia

Nadal inauguró una academia en Kuwait, donde jugó un partido ante David Ferrer, y este fin de semana reapareció tras cuatro meses en Abu Dabi el torneo Mubadala, en el que perdió ante el británico Andy Murray y el canadiense Denis Shapovalov.



Tenía previsto acudir al torneo de Melburne, del 3 al 9 de enero, para afrontar más tarde el Abierto de Australia, a partir del 17. Su evolución, por lo tanto, marcará su futuro deportivo inmediato.







