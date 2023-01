Rafael Nadal ha ganado el Australian Open en dos oportunidades. | Fuente: Eurosport

Rafael Nadal no tuvo un buen día en su cotejo de segunda ronda del Australian Open 2023. Y es que el tenista español cayó a manos del estadounidense Mackenzie McDonald (23).

En el primer set, cuando Rafael Nadal caía 4-1 ante Mackenzie McDonald, el nacido en Manacor tuvo un acalorado reclamo con la jueza de silla serbia Marijana Veljovic. Todo sucedió debido al poco tiempo que se da para usar las toallas. Es más, las mismas ya no puede ser dadas por los recogebolas en el marco de la pandemia por la Covid-19.

"Contigo, siempre tengo que 'correr' con la toalla. En todo momento veo el reloj y es 5,4... contigo siempre es lo mismo. A ti no te importa. No puedo tener la toalla en ningún momento. Tratas de entenderlo, pero no es así", le dijo Nadal.

Rafael Nadal y su molestia en el Australian Open

Así fue la polémica de Rafael Nadal con la jueza de silla. | Fuente: Eurosport

Las imágenes, rápidamente, se volvieron viral entre los hinchas del ganador 22 veces de un Grand Slam. Esta situación ganó miles de vista en redes sociales como Twitter e Instagram.

El español, primer cabeza de serie, cayó de la segunda a la sexta posición mundial en la lista ATP después de perder ante McDonald por 4-6, 4-6 y 5-7, y no poder defender los 2000 puntos obtenidos merced a su triunfo en el Abierto de Australia.

La principal esperanza española vivió la misma situación durante la edición de 2018 cuando se vio obligado a abandonar por unas molestias en el muslo derecho durante el quinto set frente al croata Marin Cilic en los cuartos de final.

Tampoco tuvo suerte en este aspecto durante la final en 2014 frente al suizo Stan Wawrinka en el mismo escenario cuando una lesión en la espalda durante el segundo parcial mermó las posibilidades de un Rafael Nadal que consiguió apuntarse el tercero a pesar de que cayera en cuatro sets.

La presencia de 'Rafa' en el Top Ten podría entrar en estado de alarma dado que sus perseguidores más cercanos (Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Holger Rune y Hubert Hurkacz) todavía se encuentran con opciones en el Australian Open.

