Novak Djokovic quedó fuera del Roland Garros 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Admite su derrota. El tenista serbio Novak Djokovic reconoció que su par español Rafael Nadal "demostró por qué es un gran campeón", ya que "se mantuvo fuerte mentalmente" para terminar el partido (en cuartos de final de Roland Garros) a gran nivel para lograr una victoria "que se merece sin duda".



Rafael Nadal derrotó a Novak Djokovic, número 1 del Ranking ATP, en cuatro sets 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6 (4) para avanzar a semifinales del segundo Grand Slam de 2022, en un encuentro emocionante y con muchas alternativas.



"Tuve mis oportunidades en el cuarto (set). Servía para ganarlo, tuve un par de puntos de set", lamentó Djokovic en la conferencia de prensa tras el partido, que entró en la noche de este miércoles en la ciudad de París.

Rafael Nadal y Novak Djokovic, partidazo en Roland Garros

Rafael Nadal va camino a ganar un nuevo Roland Garros. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

'Nole' recalcó que con "uno o dos golpes podría haber llegado al quinto set. Ahí podría haber ganado cualquiera", pero 'Rafa' "mostró por qué es un gran campeón. Se mantuvo fuerte mentalmente y terminó de la forma en que lo hizo", reconoció.



El español remontó un 2-5 en el cuarto set para imponerse y ganar el duelo. Nadal "jugó mejor en los momentos importantes", recapituló el serbio.



"Di lo mejor de mi mismo. Sé que podría haber jugado mejor. Estoy orgulloso de haber luchado hasta el último golpe", añadió, antes de admitir que perdió "ante un jugador mejor. Tuve mis oportunidades y no las aproveché. Eso es todo", indicó Novak Djokovic.



También, aseguró que no estuvo sorprendido de ver el nivel físico de Rafael Nadal, que en octavos tuvo que jugar cinco sets y venía poco rodado a este torneo por distintos problemas físicos.



"Es capaz de, pocos días después de estar lesionado y apenas poder caminar, volver al cien por cien a nivel físico. Lo ha hecho ya muchas veces en su carrera, así que no estoy sorprendido". manifestó.



El serbio también tuvo críticas hacia los partidos nocturnos de esta edición del torno, que también ha llegado de otros tenistas, como Nadal. El encuentro de hoy terminó después de la una de la madrugada en horario español. (EFE)

