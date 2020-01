Rafael Nadal se enfrenta a Hugo Dellien durante la primera fase del Australian Open | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JOHN DONEGAN

El tenista español Rafael Nadal (1) cumplió en su primera cita del Abierto de Australia frente al boliviano Hugo Dellien tras vencer por 6-2, 6-3 y 6-1 en un partido correcto que le sirvió para coger confianza hacia el que podría ser su vigésimo grande.



“Ha sido un partido difícil ya que a pesar de que he ganado los primeros juegos, él ha estado muy cerca de conseguirlos. Respecto a Hugo, tiene una gran historia detrás y es un gran luchador, le deseo lo mejor”, comentó Nadal tras la finalización del choque.



El tenista de Manacor, vigente finalista en Melbourne Park, no necesitó un tenis excelente para superar con comodidad a Dellien, quien ocupa actualmente la posición número 73 en la clasificación ATP.



A pesar de que el partido comenzó con un rotundo 4-0 favorable al español en el marcador, el balear no acabó de encontrarse cómodo sobre la pista y tuvo que apoyarse en repetidas ventajas para cerrar tres de los cuatro juegos iniciales.



La brillantez que le caracteriza tampoco relució en el segundo asalto y, a pesar de que el resultado fue un cómodo 6-3, el manacorí volvió a ceder uno de sus servicios, del mismo modo que ocurrió en la primera manga.



A diferencia de las dos primeras, el primer clasificado mundial sí que dominó a placer en todos los aspectos del juego durante la manga definitivo, la cual cerró sin encajar un juego.



El vigente campeón del Abierto de Estados Unidos y Roland Garros pudo seguir los pasos de sus principales competidores, el serbio Novak Djokovic (2) y el suizo Roger Federer (3), con una plácida victoria y ya espera a su próximo rival, el cual se determinará tras la disputa del partido entre el argentino Federico Delbonis y el portugués Joao Sousa





Tenistas 1er set 2do set 3er set Nadal 6 6 6 Dellien 2 3 0









LA PREVIA

Rafael Nadal (1º ATP) puede igualar en el Abierto de Australia los 20 grandes de Roger Federer (3º), en una batalla por la eternidad que completa Novak Djokovic (2º, 16) y que se disputará desde el lunes en Melbourne, amenazada por el humo tóxico provocado por los incendios.

El tenista Hugo Dellien se convertirá el lunes en el primer boliviano en disputar el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, y también será la primera vez que enfrente al número 1 del mundo, Rafael Nadal.