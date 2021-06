Nadal y Djokovic buscan su boleto a la final del Roland Garros. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Rafael Nadal vs. Novak Djokovic EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este viernes 11 de junio en el Court Philippe-Chatrier de París por las semifinales del Roland Garros 2021. Será transmitido por ESPN y Eurosport a partir de las 10:30 a.m. hora peruana.

El reinado de Rafael Nadal sobre tierra batida resiste a los ataques de muchos rivales, pero ninguno tan insistente como el del serbio Novak Djokovic, su rival en semifinales de Roland Garros en el capítulo 58 del duelo más repetido de la historia del tenis.



Por el momento, Nadal ha logrado mantener la plaza frente a los embistes del serbio, que un año más busca destronarle en su imperio, en el lugar de su máxima gloria, un bombazo en el mundo del tenis que le colocaría en su quinta final sobre la arcilla francesa, donde solo ha levantado un título.

Nadal vs. Djokovic: horarios en el mundo

Perú: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

Colombia: 10:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Argentina: 12:30 p.m.

Chile: 11:30 a.m.

Estados Unidos (Florida): 11:30 a.m.

España: 5:30 p.m.

Rafael Nadal y Novak Djokovic ya jugaron por etapas finales de Roland Garros. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KENZO TRIBOUILLARD

'Rafa' tratará de mantener a salvo el castillo, preservar su dominio sempiterno, celebrado y odiado, brillante y monótono, en busca de su decimocuarta final, penúltimo escalón hacia su 21 Grand Slam que le situaría, en solitario, en la cima del tenis masculino, desembarazado del empate con el suizo Roger Federer.



La maquinaria parece lanzada y el español ha ido regulando todos los elementos para llegar en su momento de éxtasis a Roland Garros. "Venimos de menos a más, la progresión de Montecarlo aquí ha sido muy buena", afirma su entrenador, Carlos Moyá, que el culmen en el tramo final del duelo contra Diego Schwartzman de cuartos.



La moral está de su lado, porque no pierde ante el serbio sobre arcilla desde 2016, acaba de derrotarle en la final de Roma y ha dejado mejores sensaciones en los cinco duelos que cada uno ha disputado en París. No obstante, Djokovic es un hueso duro de roer.



Nadal se dejó un set ante Schwartzman, el primero que se le escapa en Roland Garros desde 2019, y salvo ese contratiempo y un bajón que sufrió ante el italiano Jannik Sinner en octavos, su participación ha sido perfecta.



"No nos preocupan demasiado esos momentos, sabemos de lo que es capaz. Si puede jugar todo el partido a un nivel alto mejor, pero atravesar dificultades en el camino no viene mal", señala su entrenador.

¿Dónde ver el Nadal contra Djokovic por TV?

Lo ves por la señal de ESPN en Latinoamérica y Eurosport en el territorio de España.

(Con información de EFE)

