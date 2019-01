Rafael Nadal venció a Tomas Berdych y clasificó a los octavos de final del Abierto de Australia

Australian Open | El tenista español Rafael Nadal (2) ratificó su excelente estado de forma con su victoria por 6-0, 6-1 y 7-6(4) ante el checo Tomas Berdych, después de vencer también cómodamente al australiano Alex De Miñaur, y se enfrentará en cuartos de final al estadounidense Frances Tiafoe, quien eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov (20).



No le importó al balear que su rival llegara a la cita tras proclamarse finalista en Doha y con tres contundentes victorias en sus primeros partidos en Melbourne Park, ya que igualó, sin apuros, su actuación de la edición pasada, en la que cayó en los cuartos frente al croata Marin Cilic (6), tenista que se enfrenta al español Roberto Bautista Agut (22).



Nadal, quien describió su juego frente al joven De Miñaur como "casi perfecto", tan sólo tuvo la sensación de encontrarse a un ex número cuatro mundial en el otro lado de la red durante la tercera manga, la cual se decidió en el juego de desempate.



"Al principio él cometió más fallos de lo que acostumbra y sabía que me presionaría en el tercer set", explicó el tenista de Manacor tras la conclusión del partido.



Nadal se enfrentará en su próxima ronda al joven de 21 años Tiafoe quien está realizando su mejor actuación en el 'major' australiano después de alcanzar la primera y la segunda ronda, respectivamente, en sus dos primeras participaciones.



"Que se prepare", aseguró el tenista de Maryland cuando fue preguntado al finalizar su encuentro sobre su próximo partido ante Nadal.(EFE)