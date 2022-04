Wimbledon prohibió la participación de los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión a Ucrania | Fuente: Instagram

Los organizadores de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se disputará del 27 de junio al 10 de julio, confirmaron este miércoles el veto a los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión de Rusia a Ucrania.

"En las circunstancias de tal agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships. Por lo tanto, es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las entradas de jugadores rusos y bielorrusos en 2022", indicó un comunicado de los organizadores.

"Hemos considerado cuidadosamente la situación en el contexto de nuestros deberes para con los jugadores, nuestra comunidad y el público más amplio del Reino Unido como institución deportiva británica", añadieron.

Daniil Medvedev vetado para disputar Wimbedon

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022. — Wimbledon (@Wimbledon) April 20, 2022

El tercer Grand Slam de la temporada no podrá contar con algunas de las figuras del ranking mundial de la ATP y la WTA como son los rusos Daniil Medvedev, actual número dos del mundo, y Andrey Rublev, octavo, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, número cuatro del circuito femenino.

"Reconocemos que esto es duro para los afectados, que sufrirán por las acciones de los líderes del régimen ruso. Hemos considerado con mucho cuidado las medidas alternativas que podrían tomarse dentro de la orientación del gobierno del Reino Unido, pero, dado el entorno de alto perfil de The Championships, la importancia de no permitir que el deporte se use para promover el régimen ruso y nuestras preocupaciones más amplias para el público y la seguridad del jugador (incluida la familia), no creemos que sea viable proceder de otra manera", afirmó Ian Hewitt, presidente del All England Club.





NUESTROS PODCASTS

