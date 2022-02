Juan Martín del Potro se retiraría del tenis luego del Abierto de Buenos Aires | Fuente: Instagram: delpotrojuan

El adiós de un grande del tenis se aproxima. El argentino Juan Martín del Potro anunció que retiraría de la competencia profesional en cuanto termine su participación en el Abierto de Buenos Aires, que comienza este lunes y donde reaparecerá después de dos años fuera de las canchas.

Juan Martín del Potro, conocido como ‘La Torre de Tandil’, de 33 años, anunció la antesala de su despedida este sábado en una rueda de prensa previa al inicio de la competición, en cuya primera ronda se enfrentará a su compatriota Federico Delbonis.

Del Potro, que llegó a ser número 3 del mundo, argumentó su próximo alejamiento del tenis por los problemas que arrastra en una rodilla.

"Este es uno de los mensajes más difíciles que me ha tocado transmitir. Me retiro del tenis. He vivido una pesadilla con la rodilla y he intentado todo para recuperarme, pero no ha sido posible. Nunca imaginé una retirada si no era jugando. No he encontrado mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo", expresó.

Juan Martín del Potro, más cerca del adiós que continuar

Entre lágrimas, el campeón del US Open 2009 indicó que aún sueña con la posibilidad de seguir jugando al tenis, pero recalcó que es muy probable el adiós oficial después de participar en el Abierto de Buenos Aires.

"Al día de hoy sigo haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar porque amo este deporte, pero es difícil lidiar con tantos dolores. A mí lamentablemente me tocó lidiar con muchas lesiones en mi carrera, pero sin embargo he logrado muchas cosas con el tenis. Probablemente esta no sea otra vuelta milagrosa como las que he tenido en mi carrera", expresó.

Juan Martín del Potro explicó que durante el último tiempo los problemas de salud se han extendido a su día a día: "Llevo dos años y medio que duermo con dolor. Mi lucha pasa por una cuestión de salud, de poder ganar calidad de vida. Después pensar en lo que me va a hacer feliz mañana", finalizó.

Del Potro anuncia su retiro: "Es una despedida"





