Ignacio Buse tras obtener su primer triunfo en el circuito ATP: "Era muy importante para mí"

Un antes y un después. El tenista peruano Ignacio Buse espera que el triunfo ante el serbio Laslo Djere, en la primera ronda del Torneo de Gstaad, y que significó su primer triunfo en el circuito ATP, suponga un impulso en su carrera.

En declaraciones recogidas por EFE, Buse indicó que viene haciendo las cosas bien y espera obtener más victorias como la del último lunes.

"Estoy muy contento de esta victoria. Era muy importante para mí", indicó en un inicio. "Vengo haciendo las cosas muy bien y creo que ahora es el momento de seguir trabajando. Espero que vengan muchas más victorias", complementó.

En tanto, aseguró que está aprendiendo a lidiar con las derrotas y ha empezado a confiar más en su tenis.

"Esto ayuda a mi confianza. Además, cada vez aprendo a lidiar mejor con las derrotas, de tratar todo como si fuese parte de un proceso largo, en tratar de que las derrotas no afecten en como me desenvuelvo en los partidos ni que me hagan dudar. Eso es la clave", dijo.

"Tratar de confiar en mí mismo y en el proceso y que a la larga todo va a servir y voy a poder ganar muchos partidos", argumentó.



Buse agradece el apoyo de los fanáticos peruanos

Por otro lado, Buse —segundo jugador sudamericano sub 21 con mejor clasificación en el circuito detrás del brasileño Joao Fonseca— agradeció el apoyo de los fanáticos peruanos que lo viene apoyando en los últimos torneos que ha disputado.

"Estoy muy contento. Mi país me fascina y soy muy patriota. Me pone muy contento que la gente de Perú me siga. He recibido muchos mensajes de apoyo y quiero agradecer a mi familia que siempre ha estado ahí. A mi novia, mis padres, que son parte esencial para mí y a todos los sponsors que sin ellos no podría ser quien soy hoy día", subrayó.



Ignacio Buse se enfrentará el miércoles, en segunda ronda, al polaco Kamil Machrzak, que ganó al francés Terence Atmane. "Quiero disfrutar de esta victoria y luego centrarme en el siguiente partido también y tratar de entrar con la misma dinámica y disfrutar. Buscar la mejor versión de mí mismo", concluyó.