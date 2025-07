Ignacio Buse vs Arthur Cazaux: ¿a qué hora juegan y dónde ver el debut del peruano en el Abierto de Generali?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ignacio Buse vs Arthur Cazaux EN VIVO: se enfrentan este martes 22 de julio por los 32avos de final del Abierto de Generali. El encuentro se disputará en el court Kuchenmeister, no antes de las 5:10 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Disney+. También podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ignacio Buse: ¿Cómo llega ‘Nacho’ a su debut en el Generali Open 2025?



Ignacio Buse llega al cotejo tras su excelente participación en el Torneo de Gstaad, donde llegó hasta semifinales. De hecho, perdió ante Juan Manuel Cerúndolo, quien terminó siendo campeón del certamen.

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs Cazaux en vivo a su debut en el Generali Open 2025?



El partido entre Ignacio Buse vs Arthur Cazaux se enfrentan este martes 22 de julio en el court Kuchenmeister. El recinto tiene capacidad para 5400 espectadores.

✅ No. 167 del mundo al inicio de semana

✅ Ya va en el No. 133 del ranking en vivo

✅ Está a una victoria del No. 119



¿Qué tal el crecimiento de 🇵🇪 Ignacio Buse desde el @SwissOpenGstaad? 😮‍💨pic.twitter.com/gYV3YSbcZQ — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) July 19, 2025

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Cazaux en vivo a su debut en el Generali Open 2025?



¿Dónde ver el Ignacio Buse vs Cazaux en vivo por TV y streaming?



El partido entre Ignacio Buse y Arthur Cazaux se podrá ver EN VIVO a través de Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ignacio Buse vs Arthur Cazaux: últimos resultados

Ambos se han visto las caras este año en la qualy de Wimbledon. En dicho partido, el francés venció al peruano en tres sets: 6-2, 6-7 y 6-1.