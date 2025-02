Jannik Sinner defiende su acuerdo de suspensión de tres meses por dopaje: "Soy responsable de mi equipo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El italiano Jannik Sinner, que aceptó este sábado un acuerdo de suspensión de tres meses con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) -del 9 de febrero al 4 de mayo, por dar positivo por clostebol-, reconoció que, pese a que quedó claro que no obtuvo una ventaja competitiva, es el "responsable" de todo su equipo.

"Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base he aceptado la oferta de resolver este procedimiento con una sanción de 3 meses", explicó Jannik Sinner en un comunicado facilitado por su equipo de prensa.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Jannik Sinner, suspendido por dopaje

El número 1 del mundo dio positivo por una sustancia llamada clostebol en Indian Wells el pasado marzo, hace casi un año. El motivo, según explicó el tenista en su día, fue un masaje que recibió de su fisioterapista sin guantes, mientras este se curaba una herida en el dedo con un medicamento que contenía la sustancia prohibida.

Después de haber sido declarado inocente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) reabrió el caso y ahora ha llegado finalmente al acuerdo con el tenista.

Sinner, según informó su equipo el comunicado oficial, reconoce su "responsabilidad parcial en los errores cometidos por su equipo", pero puntualizó que la investigación de la AMA "llegó a la conclusión de que no tuvo ninguna intención ni obtuvo ninguna ventaja competitiva de los dos resultados positivos detectados en su organismo".

Jannik Sinner volverá al circuito en Roma

El número 1 del mundo justifica el acuerdo, pese a que siempre ha defendido ser inocente: "Este caso ha estado sobre mí durante casi un año y el proceso todavía tenía mucho tiempo por delante y la decisión no se tomaría hasta finales de año".

En caso de no haber llegado a un acuerdo, los días 16 y 17 de abril se hubiera celebrado una audiencia para dictaminar su culpabilidad o inocencia. La sanción, en caso de haber sido declarado culpable, hubiera sido mucho mayor.

Jannik Sinner, por tanto, se perderá los torneos de Sunshine Double Montecarlo, Madrid y regresará en el Masters 1000 de Roma.