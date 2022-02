Juan Martín del Potro cayó ante su compatriota Federico Delbonis. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

El partido perdido este martes ante Federico Delbonis (1-6 y 3-6) en la primera ronda del Argentina Open ha marcado el comienzo del fin de la carrera del argentino Juan Martín Del Potro. Este decidirá en las próximas horas si juega el Abierto de Río de Janeiro o deja definitivamente "el tenis a un costado".



El único ATP 500 de Sudamérica se jugará del 12 al 20 de febrero y Juan Martín del Potro confirmará su presencia en el corto plazo.



"Yo venía haciendo mucho esfuerzo durante tres meses para poder jugar acá, tenía que tomar la decisión de jugar o de parar y ponerle un punto al sufrimiento, dejar al tenis a un costado y ver una alternativa para que la rodilla me funcione para la vida", dijo Del Potro en rueda de prensa.

Juan Martín del Potro, en la puerta del retiro profesional

Juan Martín del Potro no aguantó y lloró a poco del final del partido. | Fuente: Tennis TV

La 'Torre de Tandil' manifestó que "ahora que jugué, eso ya pasó. Ahora vuelvo a retomar el camino que necesito para vivir sin dolor la vida. No va a ser con el tenis ahora porque no es compatible y porque ya sufrí demasiado. Tengo que mejorar mi pierna porque me cuesta vivir. Hay casos en el tenis de jugadores que cierran la persiana y después milagrosamente vuelven por una cosa u otra, esa ventana la voy a dejar abierta siempre", dijo el tenista de 33 años.



Anticipó el último sábado que se planteaba poner punto final a su carrera pero en el horizonte aún esperaba jugar el Abierto de Argentina y el Abierto de Río de Janeiro.



"Si lo de hoy fue la última vez, me voy feliz. A partir de ahora el tenis queda a un costado hasta que pueda mejorar mi pierna. Si logro eso, ahí volveré a poner otras cartas sobre la mesa y veré qué hago", dijo Juan Martín del Potro en alusión a su extremidad derecha.



Cuando le consultaron sobre su participación en el Abierto de Río de Janeiro, que coienza el día 14, dijo que "ahora" no tiene "claro" si lo jugará.



"En su momento tenía la ilusión de jugar estos dos torneos. Calculo que mañana o pasado mañana hablaremos. Con o sin Río, después voy a hacer un parate y priorizar vivir la vida con menos dolor", concluyó. (EFE)

