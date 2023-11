Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en la final del ATP Finals y superó el récord de Roger Federer

El serbio Novak Djokovic arrasó con el italiano Jannik Sinner en la final del ATP Finals de Turín con otra exhibición tenis. Lo venció por doble 6-3 y se proclamó Maestro por séptima vez en su carrera, superando al suizo Roger Federer.



El serbio, número uno del mundo y Maestro absoluto, se tomó la venganza ante Sinner, con quien perdió en la fase de grupos. De hecho, no le dio ninguna posibilidad al local, que poco pudo hacer para evitar el reencuentro del serbio con la Copa de Maestros.



De esta manera, Novak Djokovic es el tenista que ganó el dinero acumulado más alto de la historia del tenis.

Novak Djokovic campeón del ATP Finals. | Fuente: @TennisTV

Djokovic: "Alcaraz y Sinner son los mejores, me han obligado a mejorar"

Tras consagrarse campeón por séptima vez del ATP Finals, Novak Djokovic aseguró que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, a los que derrotó en la semifinal y final respectivamente, "son los mejores del mundo" y le han "obligado a mejorar".



"Ganar esto es muy especial. Ha sido una de las mejores temporadas de mi carrera, y ganar aquí contra Jannik, que ha hecho un gran torneo es muy especial", declaró sobre la pista azul del Pala Alpitour el serbio.



"Estoy muy contento de mis actuaciones. Alcaraz y Sinner son los mejores del mundo, me han obligado a mejorar, a ir a por las victorias y no esperarlas", añadió.



Además, comentó la motivación extra con la que contó por ganar delante de su familia e hijos.



"Los últimos dos días han venido a ver el tenis. Siempre he querido ganar delante de ellos, para que entiendan qué hago, ya ahora son conscientes", sentenció.

