Rafael Nadal anunció que no jugará el US Open por estas razones. | Fuente: AFP

Este martes, Rafael Nadal dio a conocer que no participará de la próxima edición del US Open, torneó que ganó el año pasado en Estados Unidos. Al respecto, el tenista español dio a conocer los motivos de esta drástica decisión.

Como se conoce, el torneo estaba programado para disputarse entre el 31 de agosto y el 13 de setiembre en el National Tennis Center de New York. Dentro de este contexto, el deportista consideró riesgoso participar de este campeonato.

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de Covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control", escribió el tenista español a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, el deportista, quien actualmente es el número dos del ranking mundial ATP, agregó: "Sabemos que el calendario de este año, tras 4 meses sin jugar, es una barbaridad".

Con esto, Rafael Nadal se suma al tenista australiano Nick Kyrgios, quien es el número 40 en la clasificación mundial y que también renunció a su participación en el US Open 2020.

Por su parte, Kyrgios detalló: "No jugaré en el US Open de este año. Me duele en el fondo. Pero estoy haciendo esto por la gente, por mis compatriotas, por los cientos de miles de estadounidenses que han perdido la vida, por todos".