Rafael Nadal confesó que no ha vuelto a coger una raqueta tras su retirada profesional

El extenista español Rafael Nadal reapareció públicamente este martes en un homenaje del mundo olímpico español, en el que reveló que no ha tocado una raqueta desde que inició su retiro tras participar en la Copa Davis, el pasado noviembre en Málaga (sur de España).

"Me he retirado en paz, he hecho todo lo que he podido", explicó Nadal, antes de confesar que hace menos deporte de lo que le gustaría: "He vuelto a jugar al fútbol después de quince años, pero no he vuelto a coger una raqueta. Estuve muy mal del pie después, y necesitas un tiempo de desconexión. Sé que volveré".

Sobre sus primeros meses como extenista dijo que se está adaptando a su nueva realidad, pero no se está aburriendo. "Siempre estoy haciendo cosas. Hay que tener objetivos, necesito tener cosas que hacer. Es un momento de organizar esta nueva etapa", indicó el extenista que conquistó 22 Grand Slams -14 de ellos, Roland Garros-, 36 ATP 1000, 2 medallas olímpicas de oro y 5 Copas Davis, además de haber estado 209 semanas como número uno del mundo.

El Comité Olímpico Español (COE) rindió tributo al considerado mejor deportista del país de todos los tiempos en una calurosa ceremonia acompañado de un centenar de deportistas de élite y presidentes de las federaciones para rememorar la carrera del balear.

"Soy un luchador, no me gusta perder", decía Nadal en el inicio del primer video en el que mostraban imágenes de sus comienzos como tenista profesional.

Rafael Nadal no descartó formar parte en el futuro del COE: "Románticamente me gustaría formar parte del deporte español. Soy un gran aficionado del deporte en general (...) Mi vida estará ligada al deporte, ¿de qué manera? Ya se tendrán conversaciones. Necesito un período de adaptación y organización", dijo un Nadal que reveló que pidió fotos al nadador Michael Phelps y el basquetbolista LeBron James en las citas olímpicas en las que participó.



¿Futuro miembro del COE?

"Ahora estoy en esa época de descubrir qué es lo que me motiva y qué es lo que quiero hacer", aseveró antes de recibir un regalo conmemorativo.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, reconoció que hablarán más adelante para que integre el equipo olímpico.

"Tiene una capacidad impresionante de situarse bien, tienes muchas posibilidades de recorrer muchos caminos, lo que él decida, siempre estaremos a su lado", declaró Blanco a AFP.

Nadal recordó sus experiencias en la villa olímpica y ser uno de los deportistas más reconocidos: "Claro que en la villa me agobiaban un poco, pero si me ocurre es porque soy un superafortundado de la vida. Los torneos jugamos cada semana y estamos en hoteles buenos. Por estar diez días en una villa olímpica no nos vamos a morir".

Uno de los deportistas que intervino en el acto fue la exwaterpolista Jennifer Pareja, plata en Londres 2012, para reconocer que "va a ser complicado encontrar un deportista de su nivel".

"Para mí es el mejor de la historia de nuestro país y de fuera", zanjó.