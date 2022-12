Rafael Nadal es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. | Fuente: AFP

Con el ánimo en alto, el tenista español Rafael Nadal manifestó en Chile, donde jugará un partido de exhibición, su ilusión por continuar jugando en 2023, con lo que disipó dudas sobre un pronto retiro y se plantea jugar el Abierto de Australia.

"Aún no estoy anunciando aquí una retirada. Hay que analizar las cosas que se han hecho mejor, que se han hecho peor, las cosas a potenciar, a mejorar y cuáles son los objetivos en el futuro y a mediano plazo", dijo en rueda de prensa el español de 36 años, número 2 del mundo, quien durante este año sufrió mucho con una rebelde lesión en uno de sus pies.

"Tuve un problema grande con el pie tantos años y en este último tiempo no me estaba funcionando bien. Una vez que se encontró un tratamiento que me ayudó a mejorar la perspectiva general, cambia radicalmente", afirmó Nadal, quien además anunció su planificación para la siguiente temporada, la que comenzará en la United Cup, el 29 de diciembre en Sídney, previo al Abierto de Australia, del 16 al 29 de enero de 2023.

"En las siguientes tres semanas mi intención es salir hacia Australia, después lo que pueda pasar, pasará", aseveró.

"Es un honor que me hayan elegido para jugar con mi ídolo", sostuvo, por su parte, el chileno Alejandro Tabilo, quien será rival de Nadal en el partido que disputarán este viernes en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago.

Gira latinoamericana

Rafael Nadal, quien fue sorpresivamente eliminado en el ATP Finals que se jugó en Italia, lleva adelante una gira por Latinoamérica que comenzó el lunes en Argentina, donde ganó 7-6 (10/8) y 6-2 al noruego Casper Ruud.

La gira continuará en Belo Horizonte (Brasil, el sábado), Quito (Ecuador, el domingo), Bogotá (Colombia, el martes) y Ciudad de México, donde concluirá el tour el jueves próximo.

El español, ganador de 22 Grand Slam en su carrera, es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. (AFP)



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: