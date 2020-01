El español fue directamente donde la niña al ver el impacto del balón en su rostro. | Fuente: YouTube

Rafael Nadal derrotó con tranquilidad al argentino Federico Delbonis por la segunda fase del Abierto de Australia por 6-3. 7-6 (4) y 6-1 y continúa su camino en el certamen. Además de su excelente perfomance en el torneo, el español sorprendió con un episodio que quedará marcado para siempre en la vida de una niña recogepelotas.

En el sexto juego del último set, el número uno del mundo devolvió una pelota de Delbonis tras un saque del argentino. Lastimosamente, esta fue a impactar directamente en la cara de una pequeña niña sentado al lado del umpire.

Al ver el suceso, el tenista fue directamente donde la menor para ver cómo estaba, le habló al oído y se despidió con un beso en la mejilla mientras acariciaba tiernamente su cabeza.

Posteriormente a su victoria, Nadal afirmó a los medios de prensa que fue una de sus peores experiencias en la cancha. “Estaba muy asustado, la bola iba rápida y fue a su cabeza. (La niña) Fue valiente. Uno de los momentos en los que he pasado más miedo en una pista de tenis. Tengo un recuerdo de Wimbledon hace años, similar”, mencionó.



Por otro lado, decidió no responder sobre la imitación del tenista Nick Kyrgios al momento de ser amonestado. "Realmente no me importa. Estoy aquí para jugar al tenis”, finalizó.