Roger Federer: "Se acerca la hora de la retirada". | Fuente: AFP

Los últimos meses no han sido buenos para Roger Federer. El experimentado tenista se encuentra en recuperación tras sufrir de una artroscopia en la rodilla derecha y se refirió a lo que le depara el futuro.

"La hora de la retirada está cada vez más cerca y sé que echaré de menos el circuito", sostuvo en diálogo con Zeit Magazin, en una conferencia destinada a promocionar el nuevo diseño de sus zapatillas "The Roger".

Asimismo, precisó que si bien esta lesión pudo haberle servido de punto de partida para su retiro, todavía considera que puede competir en el 2021.

"Lo fácil habría sido retirarme ahora, pero quiero continuar y darme oportunidad para aprovechar mi tenis", sostuvo el tenista de 38 años, quien actualmente ocupa el cuarto lugar en la clasificación de ATP.

Por otro lado, y a modo de anécdota, Federer se refirió a la personalidad y el profesionalismo dentro de la cancha y a que, en diversas oportunidades cuando recién empezaba, tenía la mala costumbre de romper las raquetas en caso pierda.

"Rompía mi raqueta y me di cuenta de que no podía comportarme de esa manera. Por el público, por mis padres, por mis amigos, por mis entrenadores. Todo el mundo pensaba que se me había ido la cabeza. El proceso fue largo y me costó dos años el aprender a comportarme en una pista", sostuvo.