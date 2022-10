Sergio Galdos se retira del tenis profesional después de 15 años de carrera | Fuente: Instagram: sergio.galdos

El cierre de una etapa. El tenista peruano Sergio Galdos dio a conocer que dará un paso al costado en el circuito profesional. El arequipeño le pondrá fin a su carrera, donde principalmente se desempeñó como doblista.

Sergio Galdos, de 32 años, dice adiós al tenis a consecuencia de una lesión que le impidió competir de forma más constante en la actual temporada.



"Después de 15 años de carrera profesional he decidido que el Challenger de Lima será mi último torneo. No fue una decisión fácil, pero los malestares físicos no me permitieron rendir como me hubiese gustado a lo largo del año. Mi vida y el tenis compartirán siempre el mismo camino", anunció el deportista en un video compartido por la Federación Peruana de Tenis.

Sergio Galdos deja el tenis

Sergio Galdos integró el equipo peruano de la Copa Davis durante 13 años | Fuente: Tenis al Máximo

Sergio Galdos consiguió a lo largo de su trayectoria 14 títulos a nivel Challenger. Como singlista, alcanzó el puesto 590 del ranking ATP, mientras que en la modalidad de dobles tuvo como mejor lugar la casilla 80, en noviembre del 2016.

Galdos ha formado parte de la selección peruana de tenis por más de una década, siendo participante frecuente de la Copa Davis con 21 series. En los Juegos Panamericanos Lima 2019 obtuvo dos medallas de bronce. Con Anastasia Iamachkine, en los dobles mixto, y con Juan Pablo Varillas, en dobles masculino.

“Este es solo un paso hacia una nueva etapa. Gracias al apoyo de mi familia tuve la suerte de poder jugar por tanto tiempo y disfrutar de una vida privilegiada haciendo lo que más me apasiona. Mis logros siempre serán sus logros", remarcó.

Sergio Galdos se retira en el Lima Challenger

El adiós de Sergio Galdos del tenis profesional será en octubre próximo, donde participará del Lima Challenger 2022, a desarrollarse entre el 24 y 30 de octubre.

Sergio Galdos ya ganó el certamen en tres ocasiones. En 2014 lo hizo con el argentino Guido Pella como pareja, en 2016 con el argentino Leo Mayer. En la última edición, en 2021, formó dupla con el portugués Goncalo Oliveira.





