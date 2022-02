Alexander Zverev fue expulsado de Acapulco por golpear la silla del árbitro | Fuente: Captura

Reacción que sorprendió a todos. El tenista alemán Alexander Zverev, actual número tres del mundo, fue expulsado este miércoles del Abierto de Acapulco en México, después de golpear la silla del juez árbitro tras su derrota en el partido de dobles.

"Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche (hora local), Alexander Zverev ha sido descalificado del torneo de Acapulco", comunicó la ATP a través de su perfil de Twitter.

Alexander Zverev, vigente campeón olímpico, golpeó en repetidas veces la silla del árbitro, que se encontraba todavía sentado en ella, después de finalizar el partido que perdió con el brasileño Marcelo Melo contra el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Leiovaara, por 2-6, 6-4 y 6-10.





Zverev se disculpó por su actitud en Acapulco

El alemán, de 24 años, se había molestado previamente por una decisión tomada por el árbitro. Alexander Zverev, quien se alzó con el título en el ATP 500 de Acapulco el año pasado, debía jugar en el cuadro individual contra su compatriota Peter Gojowczyk en los octavos de final.

"Es difícil expresar con palabras lo mucho que lamento mi comportamiento durante y después del dobles. Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi reacción hacia él fue incorrecta e inaceptable, y estoy decepcionado conmigo mismo. Simplemente no debería haber ocurrido y no hay excusa. Usaré los próximos días para pensar en mis acciones y en cómo puedo asegurarme de que algo así no vuelva a ocurrir", lamentó el alemán en su cuenta de Instagram.





