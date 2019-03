Dominic Thiem posa con el trofeo que ganó ante Roger Federer | Fuente: EFE | Fotógrafo: JOHN G. MABANGLO

El austríaco Dominic Thiem se adjudicó hoy el mayor título de su carrera al superar por 3-6, 6-3 y 7-5, en dos horas y tres minutos, al suizo Roger Federer en la final de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada.



Es el primer título Masters 1000 para Thiem, que disputaba su primera final en Indian Wells.



Federer, que felicitó a su rival con la mejor de sus sonrisas y un cariñoso gesto, buscaba alzarse con su sexta corona -y cifra récord- en el desierto californiano tras las victorias de 2004, 2005, 2006, 2012 y 2017.



El registro entre ambos tenistas queda ahora 3-2 a favor de Thiem, aunque Federer se había impuesto en las dos veces anteriores disputadas en superficie dura. Antes del choque de hoy, Thiem nunca le había ganado un set al suizo en cemento.



Fue un magnífico partido, con grandes rachas de juego para ambos y puntos fastuosos, aunque fue el ex número uno del mundo quien comenzó arrasando con 3-0 frente a un rival dubitativo en los primeros instantes.







Dominic Thiem y Roger Federer posan tras el Masters 1000 de Indian Wells | Fuente: EFE | Fotógrafo: JOHN G. MABANGLO

Federer se llevó el primer set en 36 minutos a pesar de los esfuerzos del tenista de 25 años, que rompió a su rival en el séptimo juego (4-3), pero no fue suficiente para frenar el torrente de juego de la veterana estrella.



Parecía que el de Basilea se encaminaba con relativa facilidad hacia su título número 101, pero Thiem resurgió y se anotó el cuarto juego de la segunda manga (3-1), jugando mucho más suelto y desinhibido desde la línea de fondo con su gran revés.



La reacción del austríaco sorprendió a los espectadores, que animaron aún más a Federer pidiendo su reacción. Sin embargo, Thiem había subido varios puntos su nivel de juego y desplegaba una enorme confianza, con momentos de tenis superlativo.



Con el segundo set en la saca y el partido en tablas, ambos jugadores ofrecieron la mejor versión de sí mismos, con una tremenda confianza en su saque.



La igualdad se mantuvo hasta prácticamente el último momento, cuando Thiem no dejó pasar el primer punto de "break" del set con 5-5. Ahí selló la victoria, ya que no arredró ni por un segundo con su saque para anotarse el triunfo (EFE)