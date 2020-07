"Los Simpson" estrenarán su temporada 31 el próximo 30 de agosto en Latinoamérica. | Fuente: Fox

¡Larga vida a los Simpson! Homero, Marge, Bart, Lista y Maggie estrenarán su temporada 31 el próximo 30 de agosto, mismo día que se lanzará "Duncanville", nueva serie animada hecha por los cocreadores de la familia favorita de Springfield.

La temporada 31 llega con novedades como el regreso de Al Jean como showrunner, una posición que ocupó desde la entrega 13. Por otro lado, se convirtió en la última que contó con la voz de Russi Taylor, fallecido en julio de 2019, quien formó parte del elenco desde el primer año interpretando a personajes como Martin Prince, Sherri y Terri y Üter.

Fox arranca la nueva temporada de "Los Simpson" con un capítulo doble. Se tratan de "The Winter of Our Monetized Content" y "Go Big or Go Homer". En el primero, Homero y Bart se convierten en estrellas virales de videos en Internet. Mientras que en el segundo, Homero es degradado a supervisar practicantes y se verá en problemas con la mafia.

A fines del año pasado, corrió el rumor de que la familia amarilla de Springfield se despediría de la televisión -después de más de 600 episodios y con 33 Premios Emmy en su haber- este 2020. Sin embargo, el productor Al Jean fue tajante: "No es verdad", tuiteó al enlazar la nota en la que el músico Danny Elfman, compositor de la canción principal de la ficción, aseguraba que las aventuras de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie estaban cerca de llegar a su fin. Más adelante agregó "todavía no nos han cancelado". Además, confirmó la producción de la temporada 32. Aún quedan muchas aventuras para esta alocada familia.

"Duncanville" es la nueva serie animada de los creadores de "Los Simpson". | Fuente: Fox

UNA NUEVA Y ALOCADA FAMILIA



El 30 de agosto también será el estreno de "Duncanville", una nueva comedia familiar animada abordada desde la mirada de un adolescente. Compuesta por 13 episodios -y creada por la actriz Amy Poehler junto a Mike y Julie Scully, cocreadores de “Los Simpson”- muestra la peculiar realidad de un adolescente, su familia y sus amigos.

Se centra en la vida de Duncan, un chico de 15 años que es espectacularmente ingenioso. La ficción contará con las voces de Poehler, que dará vida a Duncan y a su madre, Rashida Jones en el papel del amor secreto de Duncan, Ty Burrell como el padre del adolescente y Wiz Khalifa en el rol de maestro y consejero escolar.

Como la mayoría de los jóvenes de 15 años, Duncan puede ver la adultez en el horizonte: dinero, libertad, autos y chicas. Pero la realidad lo encuentra más cerca de la bancarrota, conduciendo con su madre sentada junto a él y cuidando a su hermanita. No es excepcional, pero concibe en su cabeza una gran vida de fantasía en la que nada deja de ser sorprendente.

ESTRENO

Fecha: Domingo 30 de agosto, a las 8 p.m. ("Los Simpson") y a las 9 p.m. ("Duncanville").

Canal: FOX Channel.