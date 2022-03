“Pasión de gavilanes 2”: Las similitudes que tiene Yare Santana con su personaje Gaby | Fuente: Instagram





La esperada segunda entrega de "Pasión de Gavilanes" trajo consigo nuevos personajes y nuevos amores, además del ingreso al elenco de actores jóvenes que se integran al melodrama. Una de ellas es Yare Santana, la actriz cubana que da vida a la hija de Sara Elizondo y Franco Reyes.

Yare interpreta a Gaby en "Pasión de Gavilanes 2" y aunque tiene pocos años de vida, lo cierto es que lleva una amplia trayectoria en el medio. En una oportunidad, se sentó a hablar acerca de quién es Gaby y su personalidad, además de las similitudes que tiene con ella.

“En muchos aspectos. Yo suelo ser bastante terca, no me gustan las injusticias, digo las verdades de frente, y si en mis manos está ayudar a alguien ahí estoy sin pensarlo dos veces”. comentaba Yare.

Otra de las características en las que Gaby y Yare se parecen es en que ambas son mujeres “que aman y agradecen cada detalle que la vida le regala”. Además comentó que le gustaba bailar, leer y estar junto al mar. Sobre todo, disfrutaba de estar junto a su familia y amigos.

¿Quién es la actriz que da vida a Gaby en "Pasión de Gavilanes 2"?

La actriz cubana Yare Santana nació el 11 de mayo de 1993 en Matanzas. Tiene 28 años de edad y cuenta con estudios de teatro pues se graduó de la Escuela Nacional de Arte, en Cuba, en el 2012. Además se ha desempeñado como maestra de teatro.

En el 2015 estudió en el reconocido Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde han pasado miles de actores jóvenes que luego han sido lanzados al éxito. Algunas de las producciones donde ha participado son “Sin miedo a la verdad” (2018), “El Dragón: El regreso de un guerrero” (2019), y “Se rentan cuartos” (2019).

