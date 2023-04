'La vida pública de Jesús' estuvo protagonizada por el actor Brian Deacon. | Fuente: IMDB / 'La vida pública de Jesús'

Entre los títulos de películas que suelen acaparar la pantalla chica peruana durante la Semana Santa —es decir, entre "Ben Hur", "Los diez mandamientos" o "La pasión de Cristo"— hay uno que suele aparecer como los favoritos de varios canales: "La vida pública de Jesús" (titulada también como "Jesús").

Curiosamente, no fue un éxito rotundo en 1979, año en que la Warner Bros. la estrenó en cartelera. Recaudó menos dinero de lo que había costado filmarla. Aunque parecía llamada a ser sepultada en olvido, su supervivencia en la televisión habla más bien de una vigencia que no ha podido ser superada en años.

Puede que su éxito, al menos en Perú, se deba al habitual consumo de contenido religioso que se hace por estas fechas en un país mayoritariamente católico, pero es innegable que también responde a la promoción orquestada por la organización The Jesus Film Project, al punto de llegar a traducir el filme a más de 2 000 idiomas, como anunció en 2022 en su sitio web.

Con ese alcance a distintas lenguas, "La vida pública de Jesús" continúa conquistando nuevas audiencias, después de que en el 2012, cuando solo estaba traducida a 817 lenguas, el Guinness World Records estimó que había sido vista por más de dos mil millones de personas. Pero ¿cómo surgió este proyecto? A continuación, te contamos más sobre sus orígenes.

Una película para predicar la palabra de Jesús



La mente detrás del surgimiento de "La vida pública de Jesús" no fueron Peter Sykes y John Krish, quienes terminaron dirigiendo el proyecto, sino Bill Bright, el fundador de una organización evangelista denominada Campus Crusade of Christ (CRU). Fue este pastor de Oklahoma quien se puso en contacto con el productor John Heyman para poner en marcha un filme que llevara la palabra de Cristo a la gran pantalla.

Heyman avizoró que el proyecto le rendiría muchos billetes, como contó en 2004 al New York Times. Por eso, se puso manos a la obra con Barnet Fishbein, quien adaptó el evangelio del apóstol Lucas a un guion cinematográfico, que más adelante sería revisado por especialistas bíblicos y pastores hasta obtener un trabajo lo más cercano a la escritura original.

En los años 80, la cinta era conocida como "El proyecto Génesis". | Fuente: Warner Bros.

El rol de Jesús recayó sobre el actor británico Brian Deacon, quien tras haber hecho papeles shakespereanos se puso en la piel del hijo de Dios durante un rodaje que duró siete meses en Israel. Se entregó a una rutina tan agotadora —a veces filmaban desde las 4 a. m., contó en una ocasión— que enfermó de neumonía y debió ser reemplazado en algunas escenas.

"No fue una película fácil y, en ocasiones, no fue una experiencia feliz", sostuvo una vez. No resultó feliz tampoco para quienes habían invertido en "La vida pública de Jesús", ya que recaudó apenas cuatro millones de dólares de los seis millones que costó. Pero hoy es la película que mejor lleva la prédica de Cristo a televidentes de todas las edades. Incluso puede verse de manera gratuita en la web de The Jesus Film Project. Palabra del Señor.

