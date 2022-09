Robert John "Bob" Odenkirk es un actor, comediante, guionista, director y productor estadounidense. | Fuente: Instagram

“Better Call Saul” fue una de las series más aclamadas para llevarse varios premios Emmy 2022, sin embargo, a pesar de ser una de las favoritas, se fue con las manos vacías y nadie pudo llevarse un galardón.

Sin embargo, hay posibilidades de que vuelva a ser nominada a los Emmy del próximo año. Como se recuerda, este año finalizó su sexta temporada donde vimos a Saul Goodman cerrar su universo después de 14 años en televisión.

En la historia de los Emmy, “Better Call Saul” tiene 46 nominaciones y nunca ha ganado una estatuilla siendo así “la mayor injusticia”, según sus seguidores. Si bien fue clara la furia de sus fans, se debe tener en cuenta que los seis episodios de la parte 2 de la temporada 6 sí entran en consideración para los Emmy 2023.

Esto se debe a que esta entrega de capítulos se emitió el 11 de julio y desde ese mes, todos los programas de televisión ingresan a la ceremonia. De esta manera, se espera que la aclamada serie pueda llevarse algún premio esta vez.

Rhea Seehorn antes de “Better Call Saul”

Al no ganar un premio Emmy este año, Rhea Seehorn se mostró agradecida por su nominación ya que la oportunidad de su vida llegó 40 años después de tener papel en teatro de la Costa Este y en televisión como 'Franklin & Bash', 'I'm with Her', 'The Singles Table', 'The Closer' y 'Whitney'.

En conversación con Vogue, Seehorn recordó que tenía trabajos mal pagados y su única solución para ganar más dinero era actuar en videos institucionales y ser recepcionista en una construcción de Brooklyn donde limpiaba los baños. Con todo ese dinero, podía pagar el alquiler y sus alimentos.

No obstante, al aparecer como Kim Wexler en “Better Call Saul” la puso en el mapa internacional y ha sido reconocida. Ahora con 50 años, pudo obtener una nominación a los Emmy a ‘Mejor actriz de reparto en una serie dramática’.

Además, cabe resaltar que su llegada a la serie de Netflix fue pura casualidad, ya que acudió a otro casting y fue rechazada. Pero la directora de las audiciones del spin-off de ‘Breaking Bad’ la vio y dijo que era perfecta para ser Kim.

Si bien solo tenía tres líneas en toda la producción, los creadores vieron que el personaje podía aportar mucho más y no se equivocaron, se convirtió en el favorito de muchos.

