En "Breaking Bad", los actores Aaron Paul y Bryan Cranston interpretaron a Jesse Pinkman y Walter White, respectivamente. | Fuente: AMC | Fotógrafo: Frank Ockenfels

La ciudad de Albuquerque, ubicada en Nuevo México (Estados Unidos), revelará dos estatuas de bronce en homenaje a Jesse Pinkman y Walter White, los personajes principales de "Breaking Bad", interpretados por Aaron Paul y Bryan Cranston, respectivamente.

De acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno de la ciudad, estas obras escultóricas, hechas por el escultor Trevor Grove, fueron donadas por Sony Pictures Television y el creador de la serie, Vince Gilligan, quien en 2019 encargó que se realicen dichas piezas como una manera de "devolverle algo" a Albuquerque.

El también creador de "Better Call Saul", programa que actualmente emite su última temporada en Netflix, señaló que espera que las estatuas atraigan "autobuses llenos de turistas" a esta urbe de fundación española en la que se han rodado "Breaking Bad", su precuela y la cinta "El Camino".

"En el transcurso de 15 años, dos programas de televisión y una película, Albuquerque ha sido maravilloso para nosotros", sostuvo Vince Gilligan.

De acuerdo con cifras del departamento de turismo de Nuevo México, las visitas turísticas aumentaron en su metrópoli principal después de 2011. Además, surgieron giras de "Breaking Bad" a fin de mostrar a los seguidores de la serie algunos de los sitios donde se filmaron parte de la ficción, como las casas de White y Pinkman.

Jesse Pinkman y Walter White, los personajes de "Breaking Bad", volverán en la última temporada de "Better Call Saul". | Fuente: AMC

Jesse Pinkman y Walter White en la picota

Pese a que al creador de "Breaking Bad" le pareció un buen gesto regalar dos estatuas de Jesse Pinkman y Walter White a Albuquerque, no a todos les agradó la idea. En Twitter, por ejemplo, usuarios criticaron la decisión de homenajear a dos narcotraficantes ficticios.

"Están erigiendo estatuas en honor a personajes que fueron traficantes de metanfetamina, adictos y asesinos en una ciudad conocida por la adicción desenfrenada a la metanfetamina y los problemas con las drogas", escribió un internauta.

Las piezas que le rinden tributo a los protagonistas de "Breaking Bad" serán develadas el próximo 29 de julio, en el centro de convenciones de Albuquerque. A dicha ceremonia asistirán Bryan Cranston y Aaron Paul, además del alcalde Tim Keller, Vince Gilligan y el productor ejecutivo Peter Gould.

Como se recuerda, la última vez que el profesor de química de secundaria y su exalumno se vieron las caras fue en la película "El Camino", dedicada a explorar la vida de Pinkman tras su liberación en el episodio final de la serie original, emitida entre 2008 y 2013.



Se espera que ambos personajes vuelvan a aparecer en "Better Call Saul", la serie enfocada en el abogado Saul Goodman que acaba de obtener tres nominaciones a los premios Emmy 2022.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).